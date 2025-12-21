Кыргызстан и Венгрия намерены углублять стратегическое сотрудничество

БИШКЕК /Trend/ - Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев в ходе рабочего визита в Венгрию провел встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает Trend.

Согласно информации, стороны подвели итоги кыргызско-венгерского стратегического партнерства в 2025 году и выразили нацеленность на дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества в 2026 году, отметив его конструктивный и результативный характер. В числе ключевых событий названы встречи на высшем уровне, а также заседания стратегического совета и межправительственной комиссии.

Собеседники положительно оценили работу Венгерско-Кыргызского фонда развития, подчеркнув его важную роль в реализации совместных проектов. Венгерская сторона заявила о готовности докапитализировать Фонд до 45 млн долларов для поддержки компаний, работающих в Кыргызстане.

В ходе переговоров также обсуждены вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия, включая обучение кыргызских студентов в венгерских вузах по программе Stipendium Hungaricum, сотрудничество в рамках ЕС и санкционная тематика.