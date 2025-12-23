Доходы Азербайджана от экспорта природного газа увеличились

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал 22,804 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном виде) на сумму 8,117 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, это на 513,275 миллиона долларов США или на 6,7% больше по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года, и на 718 миллиона кубометров или на 3% меньше в объеме.

За этот период доля природного газа в общем объеме экспорта страны составила 34,69%.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов или на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США приходится на экспорт, а 21,188 миллиарда долларов США - на импорт.

За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов ​​долларов, или на 3,8%, в то время как импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов, или на 12,9%.

В результате во внешней торговле сформировался положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что в 3,353 миллиарда долларов, или в 2,5 раза, меньше годового показателя.

