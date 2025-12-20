Узбекистан и Иран обсудили перспективы сотрудничества в сфере фармацевтики

ТАШКЕНТ /Trend/ - 18 декабря в Агентстве по развитию фармацевтической промышленности Узбекистана состоялась встреча, в ходе которые были рассмотрены перспективы сотрудничества с иранской компанией Darou Darman Arang, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров представители компании поделились мнениями о текущем этапе диалога с местными производителями, а также выдвинули предложения, направленные на повышение профессионального уровня кадров.

Участники встречи детально рассмотрели перспективы взаимодействия в данном направлении.

По итогам обсуждений, директор Агентства Абдулла Азизов отметил, что для успешной реализации проекта ключевое значение имеет правильный выбор регионов его осуществления.

В завершение стороны договорились продолжить изучение данного вопроса и на следующих этапах перейти к принятию конкретных решений.