Trading Economics представила прогнозы роста ВВП Грузии до 2028 года

БАКУ /Trend/ - Согласно глобальным макроэкономическим моделям и прогнозам аналитиков Trading Economics, к концу текущего квартала ожидается годовой рост ВВП на уровне 4,0%, сообщает Trend со ссылкой на Международную онлайн-платформу Trading Economics.

Сообщается, что в долгосрочной перспективе, по эконометрическим моделям, годовой рост ВВП Грузии прогнозируется на уровне около 3,6% в 2026 году и 3,4% в 2027 году.

Отмечается, что согласно информации Национального статистического управления Грузии, экономика Грузии выросла на 6,4% в годовом выражении в третьем квартале 2025 года после роста на 7,3% в предыдущем квартале.

"Рост активности зафиксирован в обрабатывающей промышленности (2,5% против 2%), оптовой и розничной торговле (3% против 1,5%), недвижимости (2,6% против 1,7%), финансовой и страховой деятельности (14,7% против 11,8%), транспорте и складировании (8,1% против 3%), а также восстановление наблюдалось в строительстве (0,2% против -2,6%). Активность также увеличилась в сферах информации и связи (21,1% против 37,1% во втором квартале), административных и вспомогательных услуг (9,6% против 13,6%), образования (20,7% против 28,9%), здравоохранения и социальной работы (10,4% против 14,3%), а также искусства, развлечений и отдыха (13% против 16%).

В то же время наблюдалось сокращение производства в горнодобывающей промышленности (-8,7% против 0,1%), водоснабжении (-0,8% против 8,4%) и сельском хозяйстве (-5,4% против -2,5%)", - говорится в информации.