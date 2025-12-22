Азербайджан вводит механизм горизонтального мониторинга в налоговом контроле

БАКУ/Trend/ - Создание более благоприятной деловой среды для предпринимателей и упрощение налогового администрирования входят в число главных приоритетов налоговой политики, проводимой в Азербайджане.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, в рамках проводимых в этом направлении реформ планируется с 2026 года ввести механизм горизонтального мониторинга, широко используемого в международной практике налогового контроля, и одновременно отменить меру электронного аудита.

Отмечается, что новый подход позволит создать прозрачный и основанный на взаимном доверии механизм сотрудничества между средними и крупными налогоплательщиками и налоговыми органами. Таким образом, он направлен на более широкое обеспечение прав налогоплательщиков.

Подчеркивается, что основными условиями применения модели горизонтального мониторинга являются наличие у налогоплательщика статуса среднего или крупного предпринимателя, использование автоматизированной системы учета и наличие системы внутреннего контроля. В рамках данной модели основные обязанности налогоплательщика включают заблаговременное раскрытие налоговых рисков налоговому органу и обеспечение механизмов внутреннего контроля и подотчетности.

Что касается механизмов контроля и ответственности, проведение выездных налоговых проверок по участникам горизонтального мониторинга будет возможно только в исключительных случаях. Если налогоплательщик заранее сообщит о рисках, финансовые санкции применяться не будут. В случаях, когда нераскрытые риски выявляются налоговым органом, предусмотрено применение финансовой санкции в размере 25%.

«Новая модель создаст ряд преимуществ для налогоплательщиков. Так, сокращение числа налоговых проверок позволит снизить административную нагрузку и минимизировать налоговые риски за счет механизма предварительных консультаций. В то же время ожидается укрепление взаимного доверия с налоговыми органами, повышение прозрачности и улучшение уровня финансовой дисциплины и корпоративного управления предпринимателей.

Кроме того, участникам горизонтального мониторинга будет предоставлена ​​возможность выбора метода амортизации основных средств: уменьшающийся остаток или прямолинейный метод.

В результате принятых мер ожидается повышение налоговой дисциплины, увеличение эффективности налогового администрирования, более стабильная и устойчивая в долгосрочной перспективе бюджетная выручка, а также формирование современной модели налогового управления, основанной на доверии между налогоплательщиками и государством», — отмечено в заявлении.

