Назван объем импорта сырой нефти из Ирака в Азербайджан за июнь-октябрь

БАКУ/Trend/ - С июня по октябрь текущего года Азербайджан импортировал из Ирака 439,7 тонны сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 163 тысячи долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Таким образом, средняя стоимость одной тонны нефти, импортированной из Ирака, составила 370 долларов США.

В общей сложности за январь-октябрь текущего года Азербайджан импортировал 1,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 648,2 миллиона долларов из 3 стран — России, Казахстана и Ирака. Это на 232,9 миллиона долларов или 26,4% меньше в стоимостном выражении и на 219 тысяч тонн или 13,8% меньше в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года из Азербайджана в 21 страну экспортировано 20,7 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму 10,9 миллиарда долларов США.

