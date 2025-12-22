В Баку состоялось заседание Совместной азербайджано-турецкой межправкомиссии по экономическому сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 декабря в Баку состоялось 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Перед заседанием состоялась встреча один на один премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Затем под сопредседательством А. Асадова и Д. Йылмаза, а также при участии руководителей соответствующих государственных структур обеих стран прошло 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии. На заседании было отмечено, что Азербайджан и Турцию объединяют прочные дружественные и братские отношения, основанные на глубоких исторических и культурных корнях. Было подчеркнуто, что историческая Шушинская декларация, подписанная главами двух государств, подняла двусторонние отношения стран на высочайший уровень союзничества. Отмечено, что активные контакты между главами государств являются основным фактором, обеспечивающим последовательное развитие стратегического партнерства, и только в текущем году состоялось семь взаимных визитов. Подчеркнуто, что в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Турцию 19 июня в Кахраманмараше состоялась церемония открытия квартала «Азербайджан», а Президент Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября принял участие в военном параде в Баку, посвященном 5-й годовщине Победы в Отечественной войне Азербайджана. Все это было охарактеризовано как показатель высокого уровня политического диалога.

Также было выражено удовлетворение традиционно тесным сотрудничеством и взаимной поддержкой Азербайджана и Турции в рамках международных организаций. Подчеркнуто особое значение Организации тюркских государств (ОТГ) для Азербайджана и Турции, отмечено, что главы обеих стран проводят целенаправленную деятельность по укреплению единства тюркского мира и повышению авторитета ОТГ на международной арене. Также было отмечено, что в октябре в Габале состоялся 12-й Саммит ОТГ и председательство перешло к Азербайджану, выражена уверенность, что в период председательства Азербайджана организация еще больше укрепит свой авторитет. Подчеркнуто, что в текущем году в ОТГ был создан новый формат - встречи глав правительств/вице-президентов. После первого заседания, состоявшегося в Кыргызстане, Азербайджан примет очередную встречу в 2026 году.

Касательно двусторонних связей в торгово-экономической сфере было отмечено, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Подчеркнуто, что существующий экономический потенциал и географические преимущества обеих стран свидетельствуют о наличии реальных возможностей для увеличения объемов товарооборота. Отмечена необходимость анализа результатов Соглашения о преференциальной торговле и расширения сферы его охвата. Выражено удовлетворение текущим уровнем сотрудничества в инвестиционной сфере.

Было отмечено, что реализуемые Азербайджаном и Турцией совместные энергетические мегапроекты имеют большое региональное и глобальное значение. Подчеркнута стратегическая важность Южного газового коридора, сообщено, что за последние месяцы число стран, в которые Азербайджан экспортирует газ, достигло 14, из которых 10 - европейские страны. Отмечено, что совместными усилиями уже начаты поставки газа в Сирию, и впервые азербайджанский газ, проходя по территории Турции, поступает в регион Ближнего Востока. Отмечено, что введенный в эксплуатацию в марте газопровод Ыгдыр–Нахчыван укрепил энергетическую безопасность Нахчыванской Автономной Республики. Было подчеркнуто также налаженное взаимовыгодное сотрудничество в сфере электроэнергетики, отмечено, что в настоящее время ведется активная работа над проектом энергетического узла Нахчыван–Турция. Подчеркнуто, что использование возобновляемого энергетического потенциала Нахчывана и экспорт "зеленой" энергии в направлении Турции и Европы входят в число приоритетных целей.

Транспортная сфера была оценена как одно из приоритетных направлений азербайджано-турецкого сотрудничества. Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в области автомобильных и железнодорожных грузоперевозок между двумя странами. Подчеркнуто, что пропускная способность железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, являющейся важным звеном Среднего коридора, в прошлом году была увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн за счет инвестиций Азербайджана. А. Асадов отметил важность наращивания усилий по привлечению дополнительных грузопотоков на железную дорогу БТК. Было отмечено стратегическое значение развития Среднего коридора для обеих стран. Подчеркнута важность договоренностей, достигнутых в Вашингтоне, по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой. Отмечено, что Зангезурский коридор с первоначальной пропускной способностью 15 миллионов тонн грузов станет основной линией Среднего коридора. Подчеркнута значимость закладки в августе фундамента железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, являющейся частью Зангезурского коридора.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Турция придают большое значение также гуманитарным связям. Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере образования. Турецко-Азербайджанский университет (ТАУ), начавший деятельность с 2024–2025 учебного года, охарактеризован как наглядный пример успешного сотрудничества в образовательной сфере. Выражено удовлетворение открытием в сентябре этого года в Баку нового кампуса турецкого лицея "Анадолу", а также сообщено, что с нового учебного года в Стамбуле будет создана азербайджанская школа. Высоко оценены результаты сотрудничества в сфере профессионального образования, выражена надежда, что опыт Турции в этой области будет полезен для нашей страны.

Также были рассмотрены вопросы сотрудничества в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

А. Асадов передал Д. Йылмазу поздравления в связи с избранием Турции страной-хозяйкой COP31 и отметил, что Азербайджан готов оказать братской стране всестороннюю поддержку в процессе подготовки к мероприятию.

На заседании были заслушаны доклады членов делегаций обеих стран по вопросам повестки дня.

В завершение премьер-министр Али Асадов и вице-президент Джевдет Йылмаз подписали Протокол 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и утвердили План действий, состоящий из 110 пунктов, охватывающий актуальные направления двустороннего сотрудничества.

