БАКУ/ Trend/ -Продолжается 16-й тур Премьер-лиги Мисли.

Как сообщает Trend, в рамках очередного игрового дня состоятся два матча.

В первом поединке тура «Габала» примет на своем поле «Карабах». В настоящее время «Габала» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. «Карабах» с 33 очками располагается на 2-й строчке.

Во втором матче тура «Араз-Нахчыван» сыграет дома против «Шамахы». После 15 туров «Араз-Нахчыван» с 23 очками занимает 6-е место, тогда как «Шамахы» с 20 очками находится на 8-й позиции.