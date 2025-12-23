Проходит очередное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Дополнительного протокола к Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере образования от 31 октября 2017 года»;

2.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Дополнительного протокола к Протоколу между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере профессионального образования от 19 февраля 2021 года»;

3.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов»;

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании» (третье чтение);

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (третье чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О судах и судьях» и «О Судебно-правовом совете» (третье чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (второе чтение);

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании» и «О государственной службе» (второе чтение);

11.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, в законы Азербайджанской Республики «О профсоюзах», «О социальном страховании», «О статусе муниципалитетов», «О социальной защите детей, лишенных родительской опеки», «О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике», «О наркологической службе и контроле», «О молодежной политике», «О прожиточном минимуме», «Об адресной государственной социальной помощи», «Об обеспечении гендерного (мужского и женского) равенства», «О страховании от безработицы», «О правах лиц с инвалидностью», «О занятости» и «О Счетной палате» (второе чтение).

