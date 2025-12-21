Увеличился объем денежных переводов между Азербайджаном и ОАЭ

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) составил 15,515 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 4,16 миллиона долларов США или на 36,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, доля ОАЭ в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за отчетный период составила 4,3%.

В январе-сентябре текущего года объем денежных переводов физических лиц из ОАЭ в Азербайджан составил 29,835 миллиона долларов США и это на 6,526 миллиона долларов США или на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Согласно информации, доля ОАЭ в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан за отчетный период составила 3,5%.

В январе-сентябре 2024 года объем денежных переводов физических лиц из ОАЭ в Азербайджан составил 23,998 миллиона долларов США.

В целом, за первые 9 месяцев 2025 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 361,357 миллиона ​​долларов США. Это на 46,925 миллиона долларов США или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время за отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 849,910 миллиона долларов США, что на 1,404 миллиона долларов США или 0,2% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года.