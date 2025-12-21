Объем импорта нефти в Грузию превысил 137 тыс. тонн

БАКУ /Trend/ - В январе–ноябре текущего года в Грузию было ввезено 137 тыс. тонн сырой нефти общей стоимостью свыше 62 млн долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны, передает Trend.

Сообщается, что в 2024 году объем импорта нефти составлял лишь 10,5 тыс. тонн на сумму 5,8 млн долларов, что свидетельствует о росте поставок примерно в 13 раз.

Отмечается, что в 2025 году основным поставщиком нефти в Грузию стала Россия, на долю которой пришлось 97% всего объема импорта. В частности, из РФ было ввезено 133,6 тыс. тонн сырой нефти на сумму 60,4 млн долларов.