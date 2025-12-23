Турция и Азербайджан нацелены на достижение товарооборота в $15 млрд – Джевдет Йылмаз

БАКУ/Trend/ - Турция и Азербайджан нацелены на достижение показателя двусторонней торговли в 15 миллиардов долларов, установленного нашими президентами.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Он отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот между Азербайджаном и Турцией достиг 8 миллиардов долларов, что является важным показателем. В этом году возможно некоторое снижение, в основном из-за изменений цен на нефть и других временных факторов:

"Мы считаем, что это снижение носит временный характер. Наша цель - достичь целевого показателя торговли в 15 миллиардов долларов, установленного нашими президентами. Мы уверены, что вместе с бизнес-сообществом сможем этого достичь.

Результаты в сфере инвестиций удовлетворительны. Сегодня прямые инвестиции из Турции в Азербайджан приблизились к 18 миллиардам долларов, а инвестиции из Азербайджана в Турцию – к 21 миллиарду долларов. В общей сложности сформирован инвестиционный объем в 39 миллиардов долларов, что также очень значительно.

Мы хотим, чтобы этот объем продолжал расти. Подобные форумы служат именно этой цели, так как существует прямая связь между инвестициями и торговлей. По мере роста взаимных инвестиций наши торговые отношения будут укрепляться и становиться более устойчивыми. Пользуясь случаем, мы приглашаем турецких инвесторов в Азербайджан и азербайджанских инвесторов в Турцию. Мы рекомендуем реализовывать не только взаимные, но и совместные проекты в третьих странах", - сказал Дж. Йылмаз.

