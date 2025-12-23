В Баку проходит II Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит II Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум.

Как сообщает Trend, мероприятие организовано при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Министерства торговли Турции, а также совместно Агентством по содействию экспорту и инвестициям (AZPROMO) и Общественным союзом турецко-азербайджанских бизнесменов и промышленников (TÜİB).

Ожидается, что в мероприятии примут участие официальные лица обеих стран, а также представители государственных и частных учреждений, бизнес-ассоциаций и торговых палат.

На форуме также пройдут панельные дискуссии, посвященные развитию межрегиональной торговли, энергетическому переходу, устойчивому развитию и инфраструктурным проектам, расширению двусторонних деловых связей и Четвертой промышленной революции.

Напомним, что I Азербайджано-Турецкий инвестиционный форум состоялся в декабре 2023 года.

Новость обновляется

