Общество Материалы 23 декабря 2025 10:26 (UTC +04:00)
m10 запускает первую цифровую карту Mastercard — Cовместима с Apple Pay и Google Pay

Инглаб Мамедов
m10 объявляет о запуске своей первой цифровой платежной карты, разработанной в партнерстве с Mastercard. Новая цифровая карта m10 мгновенно доступна в приложении m10 и использует баланс существующего кошелька пользователя, исключая необходимость создания отдельного счета. Карта полностью совместима с Apple Pay и Google Pay, обеспечивая глобальное принятие и удобные цифровые платежи для миллионов пользователей.

Карта, живущая внутри приложения
Цифровая карта m10 активируется мгновенно в приложении и использует тот же баланс, что и кошелек m10. Такая интеграция обеспечивает простоту: баланс m10 = баланс карты m10. Никаких новых аккаунтов, дополнительной регистрации — всё работает сразу после открытия приложения.

Мгновенная активация одним касанием
Для верифицированных пользователей активация карты практически мгновенная. Одним нажатием на главном экране карта готова к платежам — онлайн, офлайн и за границей.

Карта с индивидуальностью
Цифровая карта m10 предлагает уникальный, ориентированный на пользователя опыт: она может отображать эмоции в реальном времени — «спать», «радоваться», «плакать» или играть с действиями пользователя. Такой динамичный дизайн добавляет эмоциональный элемент к повседневным платежам, делая их более интерактивными и увлекательными.

Используйте карту где угодно — онлайн, офлайн, по всему миру
При поддержке Mastercard цифровая карта m10 обеспечивает удобные и беспрепятственные платежи по всему миру:

  • Добавление в Apple Wallet
  • Добавление в Google Wallet
  • Оплата через Apple Pay и Google Pay
  • Бесконтактные платежи везде, где принимают Mastercard
  • Оплата даже без подключения к интернету
  • Онлайн-покупки и цифровые чеки
  • Использование за границей как обычной карты Mastercard
  • Все действующие скидки и предложения Mastercard

Ничего не меняется — всё становится лучше
Все существующие функции m10 остаются без изменений: мгновенные QR-платежи, переводы между кошельками, пополнение банковских карт, пополнение Bakikart и CityCard, трансграничные переводы и многое другое. С запуском глобальной цифровой карты m10 становится ещё более мощным финансовым помощником для повседневного использования.

Hовые возможности с цифровой картой m10: m10.az/ru/digital-card

О m10

m10 — это цифровой кошелек и финтех-решение, разработанное экосистемой Bir — первой полностью интегрированной цифровой экосистемой в Азербайджане и на Кавказе. С момента запуска в 2022 году m10 фокусируется на предоставлении быстрого, безопасного и интуитивного финансового опыта, поддерживая цифровую трансформацию страны через связанную экосистему сервисов.

Подробнее: m10.az

Mastercard

Mastercard способствует развитию экономик и расширяет возможности людей в более чем 200 странах и территориях мира. Вместе с нашими клиентами мы строим устойчивую экономику, в которой каждый может процветать. Мы поддерживаем широкий выбор цифровых платежей, делая транзакции безопасными, простыми, умными и доступными. Наши технологии и инновации, партнерства и сети объединяются, чтобы предлагать уникальный набор продуктов и услуг, помогающих людям, бизнесу и государственным структурам реализовывать свой потенциал.

Подробнее: www.mastercard.com

