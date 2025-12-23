EIB готов финансировать проекты вдоль Среднего коридора в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Европейский инвестиционный банк (EIB) через EIB Global открыт к финансированию инфраструктурных и логистических проектов в Азербайджане при условии их соответствия приоритетам ЕС и целям страны в сфере связности в рамках стратегии Global Gateway и нового Стратегического подхода ЕС к Черноморскому региону.

Об этом Trend заявила руководитель Регионального представительства по Южному Кавказу (Тбилиси) EIB Стелла Ренита.

Азербайджан - важное звено Среднего коридора

По словам руководителя, Азербайджан играет важную роль вдоль Среднего коридора, поскольку он входит в расширенную Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), а также является частью Транскаспийского транспортного коридора.

"Существует значительный потенциал для более тесной интеграции железнодорожной, портовой и автомобильной инфраструктуры, что позволит улучшить связи между Центральной Азией и Европой, сократить транзитное время и поддержать более диверсифицированные торговые маршруты.

EIB уже вовлечен в работу через оказание консультационной поддержки по повышению безопасности на железнодорожном коридоре Баку - Бёюк Кесик, который является ключевым участком Среднего коридора. Эти работы были выполнены в рамках Механизма инвестиций в сферу связности Восточного партнёрства (Facility for Eastern Partnership Investment in Connectivity), финансируемого Европейским союзом и управляемого EIB. Реализация данного задания способствовала подготовке проектов за счёт повышения операционной безопасности, сокращения времени в пути и выбросов, а также обеспечения соответствия экологическим и техническим стандартам ЕС", - сказала она.

EIB о механизмах привлечения частных инвестиций в Средний коридор

С.Ренита подчеркнула, что привлечение частных инвестиций является одной из основных целей подхода ЕС Global Gateway.

По ее словам, в этом контексте EIB может использовать широкий спектр финансовых инструментов для мобилизации частного капитала в стратегически важных проектах в сфере связности, при наличии соответствующих условий.

"К таким инструментам относятся долгосрочные кредиты, структуры проектного финансирования, а также решения в области смешанного финансирования (blended finance) и распределения рисков, обеспеченные бюджетными гарантиями ЕС в рамках программы NDICI-Global Europe (основной внешний финансовый инструмент Европейского союза на период 2021–2027 годов). Эти инструменты направлены на снижение рисков, повышение инвестиционной привлекательности проектов и улучшение их банковской состоятельности, делая инфраструктурные инвестиции более привлекательными для частных инвесторов", - отметила она.

EIB видит потенциал расширения мультимодальных маршрутов через Азербайджан

Руководитель сказала, что Азербайджан обладает потенциалом стать ключевым транзитным узлом на восточно-западных маршрутах и способствовать развитию более прочных мультимодальных связей между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией в соответствии с приоритетами ЕС в сфере связности.

"С точки зрения EIB основной акцент делается на инвестициях, которые улучшают взаимодействие различных видов транспорта, таких как железные дороги, порты и автомобильные дороги, одновременно повышая их эффективность, безопасность и устойчивость. Особое значение придаётся проектам, поддерживающим низкоуглеродный транспорт, региональную интеграцию и соответствие европейским техническим, экологическим и операционным стандартам, что способствует обеспечению устойчивых торговых потоков в Европу и из неё", - отметила она.

EIB поддерживает цифровизацию для повышения эффективности Среднего коридора

Стелла Ренита особо подчеркнула, что цифровизация является одним из главных приоритетов стратегии ЕС Global Gateway и важным дополнением к физической инфраструктуре.

"EIB поддерживает внедрение цифровых решений в сфере транспорта и логистики, включая интеллектуальные транспортные системы, цифровые решения для грузоперевозок, портовые информационные системы, а также инструменты, повышающие прозрачность данных, их отслеживаемость и эффективность пограничных процедур.

Вдоль таких коридоров, как Средний коридор, цифровые решения могут сыграть существенную роль в устранении узких мест, укреплении управления и повышении общей эффективности коридора. Любое участие EIB в этой сфере будет полностью соответствовать цифровым и управленческим стандартам ЕС и реализовываться в тесном сотрудничестве с национальными органами власти, Европейской комиссией и другими профильными заинтересованными сторонами", - заключила она.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.