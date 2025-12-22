БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы защиты прав потребителей в страховом секторе между Азербайджаном и Турцией.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Так, делегация ЦБА посетила в рамках рабочего визита Агентство по регулированию и надзору за страхованием и частными пенсионными фондами Турецкой Республики.

В ходе встреч обсуждались вопросы защиты прав потребителей в страховом секторе, услуги, предоставляемые организацией потребителям в этом направлении, а также финансовая инклюзивность лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам обращений потребителей, процесса их мониторинга, а также механизма альтернативного решения обращений.

