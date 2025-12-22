Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане утверждена программа мер по международному продвижению Нафталанской нефти

Общество Материалы 22 декабря 2025 13:43 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Утверждена "Программа мер по проведению новых медицинских исследований и более широкому использованию указанных продуктов в медицинских целях на 2026-2029 годы для обеспечения международного продвижения терапевтического действия Нафталанской нефти и препаратов, приготовленных на ее основе".

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим соответствующий постановление.

Согласно постановлению, Министерство здравоохранения должно координировать выполнение мер, предусмотренных в Программе мер, и ежегодно информировать Кабинет министров о ходе ее реализации.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций будет проводить мониторинг и оценку выполнения мер, предусмотренных в Программе, на основании указа Министерства здравоохранения.

