Казахстан обозначил приоритеты развития транспортных коридоров и цифровой инфраструктуры ЕАЭС

АСТАНА/ Trend/ - Прямой доступ наших стран на рынки Южной Азии, Ближнего Востока и Африки может обеспечить совместное развитие транс-афганского коридора.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он подчеркнул необходимость ускорения вступления в силу соглашения о судоходстве для укрепления транзитного потенциала Союза, создания бесшовной логистики через совершенствование таможенных процедур и формирования единого цифрового коридора. Финансовая поддержка Евразийского банка развития позволит существенно ускорить этот процесс.

Токаев также отметил экономический потенциал промышленного производства и агропромышленной сферы. По расчетам аналитиков Евразийского банка, дополнительные возможности производства и экспорта промышленных товаров в странах ЕАЭС оцениваются в 67 млрд долларов, а совокупный эффект роста при полной реализации потенциала может достигнуть 500 млрд долларов.

Он подчеркнул необходимость усиления промышленной кооперации, инвестиций в инновационные проекты и поддержки агропредприятий для превращения ЕАЭС в одного из ведущих мировых поставщиков продовольствия.

«Необходимо внедрить интегрированную систему автоматизированного управления грузопотоками с использованием технологий искусственного интеллекта», — добавил Токаев.