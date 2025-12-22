БАКУ /Trend/ - Освобожден по амнистии глава ФК «Алинджа» Эльшад Келбелиев, виновный в ДТП на дороге Новханы–Сумгайыт, в результате которого погибли 4 человека.

Как сообщает Trend, он стал одним из 20 осужденных, освобожденных сегодня из учреждения отбывания наказания участкового типа № 7 Пенитенциарной службы.

Напомним, что решением суда Э.Келбелиев был приговорен к 8 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания был сокращен до 5 лет.

Отметим, что по инициативе главы государства началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

