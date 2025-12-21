Приток инвестиций в Казахстан вырос в 7 раз за 9 лет - Президент Токаев

АСТАНА/ Trend/ - Приток инвестиций в Казахстан вырос почти в 7 раз за 9 лет, а промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 29%.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, совокупный валовый внутренний продукт стран ЕАЭС в 2025 году ожидается с ростом на 2%, а в ближайшие два года экономический рост станет устойчивым.

Токаев отметил, что за время функционирования ЕАЭС накопленный объем взаимных прямых инвестиций превысил 20 млрд долларов, при этом приток инвестиций в Казахстан увеличился с 600 млн долларов в 2015 году до 4 млрд долларов в 2024 году. Промышленное производство объединения составило 1,5 трлн долларов.

Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие ЕАЭС должно идти в ногу с цифровой трансформацией и внедрением технологий искусственного интеллекта во все сферы экономики стран-участниц.