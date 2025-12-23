SOCAR инвестировала в Турцию $19 млрд – Али Асадов

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Зеленая экономика Материалы 23 декабря 2025 11:38 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является крупнейшим иностранным инвестором в Турции, вложив в экономику братской страны 19 миллиардов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Премьер-министр отметил, что в рамках этих инвестиций SOCAR реализовала множество стратегических проектов в сфере нефтепереработки, нефтехимии и природного газа:

"Сегодня SOCAR продолжает инвестировать в экономику братской Турции и расширять свою деятельность за счет новых проектов. Документ о купле-продаже электростанции мощностью 870 МВт, действующей в Турции, является тому подтверждение", - сказал А.Асадов.

