bp начала 3D-сейсмическое исследование на месторождении «Карабах» в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - bp на этой неделе приступила к проведению 3D-сейсмического исследования с использованием технологии High Density Ocean Bottom Node (HDOBN) на месторождении «Карабах» в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщилив ответ на запрос Trend в bp Azerbaijan.

"Это первый шаг на пути к разработке месторождения. Мы планируем провести две программы сейсмических исследований — сейсморазведку методом Ocean Bottom Node (OBN) и высоко- и сверхвысокодетальное сейсмическое исследование (HR/UHR). Сейсморазведка OBN уже началась и продлится до 3,5 месяца. Проведение исследований HR/UHR запланировано на март-апрель 2026 года, их продолжительность составит до 45 дней", - отметили в компании.

В bp Azerbaijan сообщили, что сейсмическая съемка методом OBN позволит углубить понимание характеристик коллектора, поддержать планирование скважин и оптимизировать стратегии разработки месторождения. В свою очередь, исследования HR/UHR будут направлены на выявление геологических рисков, которые могут повлиять на целостность скважин, а также подповерхностных опасностей, способных сказаться на безопасной установке платформы и другой инфраструктуры.

"В октябре проект документа по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для программы сейсмических исследований был вынесен на общественное обсуждение и представлен на рассмотрение и утверждение в министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Министерство уже одобрило ОВОС и выдало необходимые разрешения для начала реализации программы", - сообщили в компании.

Отметим, что контрактная площадь месторождения «Карабах» расположена в 120 километрах к востоку от Баку, на глубине 150–200 метров, в непосредственной близости от контрактных площадей «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара» (ADUA).

В 2018 году было подписано Соглашение о сервисных рисках (Risk Service Agreement, RSA) на разработку месторождения «Карабах». В мае 2025 года компания bp приобрела 35-процентную долю участия в рамках данного соглашения и стала оператором проекта. Аффилированная структура SOCAR сохраняет 65-процентную долю участия в RSA.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, первоначально оцененные геологические запасы месторождения превышают 60 миллионов тонн нефти.