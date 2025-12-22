Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Названо количество мин, обезвреженных на прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана

22 декабря 2025
БАКУ /Trend/ - С 15 по 21 декабря на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 145 противопехотных мин, 46 противотанковых мин и 525 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию в связи с гуманитарными операциями по разминированию, проведенными на освобожденных территориях.

Согласно отчету, от мин было очищено 1299 гектаров земли.

Сообщается, что операции по разминированию в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачине, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также селах Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района провели сотрудники Агентства по разминированию, министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и четыре частные компании.

