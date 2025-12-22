Сотрудники АМИ Trend награждены медалью "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Агентства международной информации Trend награждены медалью "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)", учрежденной указом Президента Ильхама Алиева.
Медали вручила член Наблюдательного совета Агентства развития медиа Севиль Микаилова.
На церемонии вручения медалей была выражена благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за постоянное внимание и заботу о развитии национальной прессы.
Юбилейными медалями были награждены девять сотрудников АМИ Trend, четыре сотрудника новостного портала Day.Az, один сотрудник новостного портала Milli.Az и два сотрудника газеты AzerNews.
Представляем список сотрудников, награжденных юбилейными медалями "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)":
Ильгар Гусейнов - директор АМИ Trend
Джамиля Оджагова - заместитель директора АМИ Trend
Сахиль Керимли - заместитель директора АМИ Trend
Эльчин Агаджанов - заместитель директора АМИ Trend
Руфиз Рагимов - заместитель директора АМИ Trend
Эмин Алиев - главный редактор АМИ Trend
Лейла Абдуллаева - директор по мониторингу АМИ Trend
Ляман Зейналова - заместитель главного редактора АМИ Trend
Вугар Иманов - заведующий отделом культуры АМИ Trend
Марьяна Ахмедова - главный редактор новостного портала Day.az
Ибрагим Алиев - заместитель главного редактора новостного портала Day.az
Лейла Тарывердиева - редактор новостного портала Day.az
Айтемиз Мамедова - редактор новостного портала Day.az
Асиф Демиров - главный редактор новостного портала Milli.az
Эльнур Энвероглу - заместитель главного редактора газеты AzerNews
Габиль Аширов - политический, экономический аналитик газеты AzerNews
Отметим, что 20 февраля этого года Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875-2025)".
Согласно документу, учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной прессы (1875–2025)".
