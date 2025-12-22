В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, искусственный интеллект и медиаграмотность".

Как сообщает Trend, на конференции выступили исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов и директор департамента Агентства развития медиа Ляман Искяндерова.

Конференция продолжилась интенсивной дискуссией на тему «С чего начинается медиаграмотность? Взгляд с разных точек зрения».

В конце конференции состоялось награждение победителей интеллектуального конкурса.

Новость обновляется

