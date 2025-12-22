Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)

Общество Материалы 22 декабря 2025 15:34 (UTC +04:00)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, искусственный интеллект и медиаграмотность".

Как сообщает Trend, на конференции выступили исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов и директор департамента Агентства развития медиа Ляман Искяндерова.

Конференция продолжилась интенсивной дискуссией на тему «С чего начинается медиаграмотность? Взгляд с разных точек зрения».

В конце конференции состоялось награждение победителей интеллектуального конкурса.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
В Баку состоялась конференция на тему "Цифровизация, ИИ и медиаграмотность" (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости