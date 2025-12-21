Общий энергетический рынок ЕАЭС укрепит безопасность Союза - Президент Жапаров

БИШКЕК/ Trend/ - Cоздание общего энергетического рынка ЕАЭС станет важным этапом для формирования архитектуры будущей энергетической безопасности Союза.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, запуск общих рынков энергоресурсов даст импульс росту внутреннего товарного рынка, усилит конкуренцию и откроет новые возможности для бизнеса. Главный результат — надежное обеспечение государств-членов энергоресурсами и повышение их энергетической безопасности.

Президент Кыргызстана также выразил признательность коллегам и сотрудникам Союза, в частности Владимиру Путину, Александру Лукашенко и Касым-Жомарту Токаеву, за своевременную поддержку Кыргызстана в поставках нефтепродуктов.

«Это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках Союза», — подчеркнул Жапаров.