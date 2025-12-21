Франция увеличила закупки нефти у Азербайджана более чем в три раза

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года из Азербайджана во Францию ​​было экспортировано 281,1 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 143,1 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель в стоимостном выражении на 86 миллионов долларов США или в 2,5 раза, в натуральном - на 191,3 тысячи тонн или в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За указанный период Франция заняла 12-е место среди стран, куда Азербайджан экспортировал больше всего нефти.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.