Около 20 турецких компаний реализуют проекты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана – Али Асадов

БАКУ/Trend/ - Около 20 турецких компаний реализуют примерно 50 проектов на освобожденных от оккупации территориях, стоимость которых составляет около 5 миллиардов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Он отметил, что Азербайджан активно содействует привлечению частных инвестиций на освобожденные от оккупации территории для поддержки мер, представленных в I Государственной программе «Великого возвращения».

Также продолжается привлечение иностранного капитала для модернизации существующей инфраструктуры и строительства новой с целью эффективного использования потенциала «зеленой энергетики» Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических регионов.

Премьер-министр отметил, что турецкие компании активно участвуют в реализации проектов на освобожденных от окккупации территориях:

"В общей сложности около 20 турецких компаний реализуют около 50 проектов на освобожденных от оккупации территориях, стоимость которых составляет около 5 миллиардов долларов.

В то же время созданы всевозможные благоприятные условия для ведения бизнеса в специальных экономических зонах нашей страны. Хотел бы особо отметить свободную экономическую зону Алят, которая предлагает выгодные условия для инвесторов.

Ряд турецких компаний уже работают в упомянутых специальных экономических зонах. Мы видим здесь хорошие перспективы для инвестиционного сотрудничества. Поэтому мы приглашаем турецкие компании к большей активности".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!