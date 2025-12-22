Джейхун Байрамов провел обсуждения с послом Колумбии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 декабря 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбия в Азербайджане Луиса Фернандо Куартаса Аялу по случаю завершения его дипломатической миссии.

Министр Джейхун Байрамов отметил развитие существующих отношений между двумя странами и выразил благодарность послу за его усилия в этом направлении.

В ходе встречи была отмечена важность взаимных визитов и контактов, а также политических и консульских консультаций для поддержания и развития существующего политического диалога между двумя странами.

Джейхун Байрамов напомнил о своей встрече с министром иностранных дел Республики Колумбия Луисом Хильберто Мурильо в рамках 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), подчеркнув, что такие контакты играют важную роль в развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Была подчеркнута важность сотрудничества между Азербайджаном и Колумбией на двусторонней основе, а также в многостороннем аспекте в рамках международных организаций, таких как ООН и Движение неприсоединения.

Министр Джейхун Байрамов высоко оценил вклад посла в развитие азербайджано-колумбийских отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны обменялись мнениями также по другим двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

