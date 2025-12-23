Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Узбекистан и Китай обсуждают проект зарядных станций для электромобилей

Узбекистан Материалы 23 декабря 2025 03:42 (UTC +04:00)
Узбекистан и Китай обсуждают проект зарядных станций для электромобилей

Читайте Trend в

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
Все материалы

ТАШКЕНТ /Trend/ - Представители ведущих компаний Китая посетили Ассоциацию «Узэлтехсаноат» для обсуждения возможностей реализации совместного проекта по локализации производства и внедрению зарядной инфраструктуры для электромобилей в Узбекистане, передает Trend.

Китайскую делегацию возглавили заместитель генерального директора Southern Power Grid Electric Vehicle Service Ван Ци и генеральный директор Hanov Holding Ян Янг.

В ходе переговоров председатель «Узэлтехсаноат» Мирзиёд Юнусов рассмотрел с иностранными партнёрами вопросы размещения производств, передачи технологий, инвестиционных механизмов, степени локализации, а также перспективы долгосрочного стратегического взаимодействия. Было отмечено, что проект соответствует приоритетам Узбекистана в сфере развития «зелёной экономики» и современной электромобильной инфраструктуры.

По итогам встречи стороны договорились продолжить консультации с целью перехода к практической реализации инициативы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости