Азербайджан может сыграть ключевую роль во внедрении ИИ в энергетике - Boston Consulting Group (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан может сыграть ключевую роль в применении искусственного интеллекта (ИИ) в энергетике, сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор и партнер глобальной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) с головным офисом в Бостоне (США) Антон Аристов.

Аристов отметил, что одной из сфер, в которой Азербайджан обладает значительным опытом, является энергетика.

"И когда вы сочетаете искусственный интеллект с глубокими знаниями и опытом в области энергетики - особенно в нефтегазовом секторе и более широком контексте энергетического перехода, - вы создаете мощный рыночный потенциал. Именно здесь Азербайджан может сыграть важнейшую роль в продвижении применения ИИ. Второй идеей, которой мы руководствовались при создании Каспийского института искусственного интеллекта (Caspian AI Institute), было заложить в его основу следующий принцип: 70% ресурсов должны быть направлены на практические кейсы в энергетике, а оставшиеся 30% — на исследования, продвигающие границы передовых технологий, актуальных для глобального сообщества.

Логика здесь простая. Если сосредоточиться исключительно на кейсах, актуальных для национальной энергетической компании, вы очень быстро придете к тому, что институт превратится, по сути, в еще один обычный “ИИ-департамент”, не отличающийся от тех, что уже существуют во множестве организаций. Напротив, выделение 30% ресурсов на исследования, представляющие глобальный интерес, позволяет оставаться значимым на международной арене и получить возможность сотрудничать с ведущими институтами — такими как MIT, Stanford, Berkeley, and Imperial College. Это дает вам своего рода "пропуск внутрь". Именно этот подход определяет наш выбор инновационных и перспективных исследовательских проектов - одним из которых является AutonomousLab.AI, хотя, конечно, далеко не единственным", - пояснил он.

Аристов добавил, что совсем недавно в Дубае (ОАЭ) государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR совместно с Caspian AI Institute представила инновационную разработку - созданный с помощью искусственного интеллекта ионическую жидкость для улавливания углекислого газа, способную существенно повысить эффективность процесса снижения выбросов.

"Однако инновация выходит далеко за рамки разработки одного конкретного вещества. Она демонстрирует способность ИИ генерировать принципиально новые химические соединения. Система использует последовательность предварительно обученных моделей, которые “понимают” существующую химию в определенной области - в данном случае молекулы для улавливания CO₂. Эти взаимосвязанные модели были обучены на всех научно задокументированных ионных жидкостях, применяемых для улавливания углекислого газа. На сегодняшний день в научных базах данных описаны свойства около 4 000 таких жидкостей.

После обучения на этом массиве данных, перед ИИ была поставлена задача разработать новые молекулы. В результате он создал около 400 000 альтернатив, то есть почти в 100 раз больше, чем описано сейчас. Этот колоссальный банк новых, сгенерированных ИИ молекул позволяет исследователям путем вычислений прогнозировать их свойства и тщательно отбирать наиболее перспективные — соединения, которые ранее никогда не синтезировались и потенциально могут обладать значительно более высокой способностью к поглощению CO₂", - пояснил он.

Аристов отметил, что уже сформирован портфель из примерно 40 молекул-кандидатов, которые, как предполагается, смогут поглощать на 50% больше CO₂, чем используемые в отрасли соединения.

"Из этого перечня мы выбрали несколько и синтезировали их в лаборатории в Испании. Лабораторные тесты подтвердили, что они действительно превосходят по эффективности молекулы, применяемые сегодня в промышленности. С одной стороны, мы имеем яркий пример соединений, которые улавливают CO₂ гораздо эффективнее. Но с другой - мы обладаем механизмом, способным генерировать принципиально новую химию в разных направлениях. Например, это могут быть ингибиторы коррозии, присадки к смазочным материалам и другие химические области, востребованные в промышленности.

По сути, можно идти домен за доменом: обучать модель на всем уже известном массиве данных, генерировать новые молекулы, отбирать те, что по прогнозам должны превосходить существующие, синтезировать их, проверять в лаборатории, а затем выводить в производство. Именно такой “двигатель” создан в Caspian AI Institute. Теперь он может системно двигаться вперед - химическая область за химической областью - поддерживая энергетические компании. В определенном смысле наша амбиция - создать своего рода “Chemistry 2.0 for Energy Companies”: качественный скачок сразу в нескольких химических направлениях, важных для энергетического сектора", - сказал он.

Аристов отметил, что продукт является совершенно новым, и сейчас его тестируют с помощью специализированных моделирующих инструментов.

"Если эти испытания покажут положительные результаты, мы перейдем к следующему этапу - подключению инженеров и оценке того, готовы ли они протестировать разработку в реальных производственных условиях. Обычно создание нового химического соединения занимает около десяти лет, но нам удалось сократить этот цикл примерно до трех месяцев. Следующим вызовом становится лабораторная экспериментальная работа. Именно поэтому мы стремимся автоматизировать эти процессы и создать полностью роботизированную лабораторию, работающую 24/7, способную синтезировать молекулы и в режиме реального времени передавать обратную связь - будь то успех или неудача. Мы убеждены, что сочетание генеративных возможностей ИИ с роботизированной автоматизацией радикально ускорит разработку новых материалов", - добавил он.

Превращение Азербайджана в региональный инновационный хаб

"Чтобы превратить Азербайджан в региональный центр инноваций, наш главный приоритет - наладить устойчивое взаимодействие с глобальной экосистемой искусственного интеллекта. Мы работаем с инвесторами из "Силиконовой долины" и стремимся привлечь венчурный капитал, чтобы проект мог развиваться независимо, в масштабах и в итоге обслуживать другие энергетические компании. Когда наш первый пилотный проект будет одобрен, мы сможем экспортировать знания, созданные в Азербайджане - разработанные здесь и протестированные на задачах азербайджанского энергетического сектора, - в мир", - сказал он.

Аристов считает, что этот процесс может работать и в обратном направлении.

"Сегодня международным специалистам становится все сложнее получать разрешения на работу в США. В этих условиях мы можем создавать локальные возможности для экспертов в области ИИ, формируя инновационный хаб в одном из наиболее привлекательных регионов Азербайджана и приглашая таланты со всего мира работать отсюда. Это может стать подлинным двухсторонним коридором между Баку и одним из крупнейших мировых центров развития ИИ. Для этого нам необходимо добиться узнаваемости в сообществе "Силиконовой долины": создать там несколько стартапов, выстроить публичное позиционирование и закрепить за Азербайджаном статус источника перспективных инноваций. Иными словами, построить настоящий мост между Баку и "Силиконовой долиной"", - сказал он.

Аристов отметил, что сегодня Азербайджан стоит в одном ряду с мировыми лидерами в сфере искусственного интеллекта, с гордостью представляя свои разработки на технологической конференции ADIPEC Tech.

Партнер и директор BCG Константин Полунин, в свою очередь, отметил, что Европе не хватает скорости изменений в сфере инноваций, тогда как Азербайджан и страны Центральной Азии развиваются в этом направлении значительно быстрее.

"Европа могла бы многому научиться у тех, кто двигается быстрее и предлагает интересные решения. Я считаю, что у Азербайджана есть все шансы на успех - просто потому, что он действует быстрее, гибче, а государство способно существенно поддержать весь этот процесс. Одной из идей могло бы стать создание центров передового опыта и инноваций - хабов, которые привлекают таланты, капитал, масштаб и возможности технологического применения. Думаю, Caspian AI Institute SOCAR может служить прототипом такого центра", - сказал он.

А Аристов подчеркнул, что специальные экономические зоны и «зеленая» зона - лучшие кандидаты для инновационных локаций, первого такого хаба. Если мы предоставим дата-сайентистам и дата-инженерам возможность работать в Азербайджане с определенными привилегиями, это может дать хороший эффект, особенно если у нас будет налажен мост к глобальному хабу".

Ускорение декарбонизации в нефтепереработке и химической промышленности с помощью ИИ

Аристов отметил, что SOCAR за последние два года совершила серьезный рывок - не только установила четкие цели по сокращению выбросов, но и сформировала глубокое понимание того, откуда именно эти выбросы возникают.

"Я убежден, что есть еще одно важное направление, на которое мы можем повлиять, - это используемая химия. Наша цель - снизить энергозатраты на производство этих химических материалов, сделав их менее углеродоемкими и более экономичными. Эту трансформацию можно начать в Азербайджане и затем масштабировать далеко за его пределы", - сказал он.

Переход от экспериментального ИИ к практическому применению

Полунин отметил, что путь от экспериментов к коммерчески жизнеспособным решениям, применимым в промышленности, обычно занимает годы.

"Я считаю, что благодаря радикальному ускорению первого этапа появляется шанс не только получить коммерчески жизнеспособные продукты в сфере химии, но и выйти на экспорт этих химических решений и самих технологических возможностей.Азербайджан может, не создавая собственные прикладные решения, сотрудничать с промышленными партнерами по всему миру, обладающими необходимыми компетенциями, которые будут готовы разрабатывать прагматичные технические решения. Масштабирование новой химии - это длительный процесс, требующий высокой технической экспертизы. Если привлечь правильных партнеров, выстроить подходящую сеть, выбрать верную лицензионную модель и вывести первый продукт на рынок, это создаст импульс для Азербайджана, чтобы двигаться дальше и тестировать другие возможности и другие молекулы.

У нас уже есть молекула, которая доказывает жизнеспособность подхода. Да, впереди длинный путь по ее масштабированию до технологического применения, но это вопрос партнеров и вопрос раскрытия собственных мощностей для тестирования этой технологии. После этого можно будет создавать коммерчески привлекательный экспортный продукт для мирового рынка. Такой путь может оказаться гораздо быстрее, чем если бы Азербайджан решил самостоятельно заниматься масштабированием собственными силами", - сказал он.

Сокращение времени, необходимого для проведения сейсмических работ

Аристов отметил, что один из проектов направлен на радикальное сокращение времени, требуемого для выполнения сейсмических работ.

"Мы уменьшаем рутинную нагрузку на инженеров по недропользованию, которые работают со сложным профессиональным программным обеспечением. Агент ИИ функционирует непосредственно поверх интерфейса этого ПО - вводит данные, нажимает кнопки, обнаруживает ошибки, принимает решения и проходит те же рабочие маршруты, что и эксперт-человек, но делает это непрерывно и на высокой скорости. Благодаря такому новому подходу на уровне интерфейса мы не заменяем само профессиональное ПО, а устраняем повторяющиеся операционные задачи, которые человеку приходится выполнять для работы с ним", - пояснил он.

Аристов подчеркнул, что это открывает огромные возможности для специалистов сосредоточиться на интеллектуально сложных аспектах своей работы.

"Такая система также позволяет экспертам передавать свои знания ИИ. Когда опытный специалист готовится к выходу на пенсию, возникает вопрос: как сохранить десятилетия накопленного опыта? Хорошо обученный агент ИИ может фактически унаследовать эту экспертизу и продолжить работу, применяя весь объем знаний эксперта. И после обучения его можно тиражировать на множество рабочих станций".

Аристов отметил, что первый прототип этого проекта уже готов: "Наш следующий шаг - расширить его и создать маркетплейс ИИ-агентов, которые ускоряют различные этапы процесса обработки сейсмических данных, позволяя специалистам по всему миру загружать именно того агента, который нужен на каждом конкретном этапе их рабочего процесса", - сказал он.

Methane.AI

Аристов отметил, что Methane.AI - совместный проект BCG и SOCAR - представляет собой платформу, которая собирает данные, анализирует их, определяет источники и объемы выбросов метана, а также прогнозирует необходимую траекторию сокращения.

"Ключевой особенностью Methane.AI является то, что платформа создана для компаний с низким уровнем цифровизации. Она позволяет производить выборочные полевые измерения и затем экстраполировать полученные результаты на остальную инфраструктуру. Платформа идеально адаптирована к реалиям постсоветских стран, где значительная часть активов до сих пор не оцифрована. Мы создали Caspian Methane Accelerator — по сути, платформу, объединяющую несколько компаний. SOCAR, “КазМунайГаз” и “Узбекнефтегаз” уже подтвердили участие, и мы ожидаем, что присоединятся и другие компании. Цель - совместная работаь над сокращением выбросов метана, тем более что платформа Methane.AI предоставляет подходящие структуру и инструментарий.

С помощью Accelerator мы формируем общие стандарты, - с понимаем, где именно происходит выброс метана и в каких объемах, а затем совместно определяем, какие виды измерений необходимы и какие инвестиции потребуются для замены отдельных элементов инфраструктуры. Инвесторы проявляют все больший интерес к таким координированным усилиям. Для компаний Каспийского региона этот Accelerator может стать мощным механизмом, позволяющим совместно снизить стоимость сокращения выбросов метана", - резюмировал он.