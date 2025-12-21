Обнародован объем импорта азербайджанской нефти в Грузию за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 3,838 тысячи тонн сырой нефти и продуктов из сырой нефти, полученных из битуминозных пород, на сумму 1,586 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

За отчетный период Грузия заняла 21-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал больше всего нефти.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.