Обсуждено сотрудничество в области гражданской обороны между Азербайджаном и МОГО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял генерального секретаря Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргюджа Келентерли.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поздравил Э. Келентерли с избранием на пост генерального секретаря Организации впервые в качестве представителя Азербайджана в рамках 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской защиты, состоявшейся в этом году в Баку. Он подчеркнул, что этот выбор является показателем международного престижа Азербайджана и его растущей роли в сфере гражданской обороны.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах укрепления международного сотрудничества в областях гражданской обороны, борьбы со стихийными и техногенными катастрофами, а также сотрудничества и обмена опытом в области гуманитарной помощи.

В ходе встречи генеральный секретарь представил подробную информацию о деятельности, приоритетах и ​​планах Организации.