Увеличились денежные переводы из Турции в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем денежных переводов от физических лиц из Азербайджана в Турцию составил 104,476 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, эта цифра на 13,6 миллиона долларов США или на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По информации, за отчетный период доля Турции в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 28,9%. Таким образом, Турция заняла первое место в списке стран, в которые из Азербайджана поступает больше всего денег.

За первые 9 месяцев текущего года объем денежных переводов от физических лиц из Турции в Азербайджан составил 140,298 миллиона долларов США, что на 10 миллионов долларов США или 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде доля Турции в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 16,5%.

За 9 месяцев 2024 года объем денежных переводов от физических лиц из Азербайджана в Турцию составил 118,090 миллиона долларов США, а в обратном направлении – 130,332 миллиона долларов США.

В целом, за первые 9 месяцев 2025 года объем денежных переводов от физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 361,357 миллиона ​​долларов США. Это на 46,925 миллиона долларов США, или на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время, за отчетный период объем денежных переводов от физических лиц из-за рубежа в Азербайджан составил 849,910 миллиона долларов США, что на 1,404 миллиона долларов США, или на 0,2%, больше, чем в январе-сентябре 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!