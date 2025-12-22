Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Общество Материалы 22 декабря 2025 09:43 (UTC +04:00)
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - С 22 по 26 декабря в учебном центре вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре в Агдеринском районе в соответствии с правилами техники безопасности будут уничтожены просроченные и непригодные к использованию боеприпасы.

Об этом Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов и сообщаем, что поводов для беспокойства нет", - отмечается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости