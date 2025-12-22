В Азербайджане малообеспеченным семьям будет предоставлена единовременная материальная помощь - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года малообеспеченным семьям будет оказана единовременная материальная помощь.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2025 года, будет предоставлена ​​единовременная материальная помощь в размере 200 (двести) манатов.

На исполнение распоряжения будет выделено 15 300 000 (пятнадцать миллионов триста тысяч) манатов из средств, предусмотренных для министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Министерство труда и социальной защиты населения должно обеспечить выплату единовременной материальной помощи семьям, предусмотренной частью 1 настоящего распоряжения.