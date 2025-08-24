Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В связи с пожаром в т/ц "Сядяряк" усилены меры безопасности на дорогах

Общество Материалы 24 августа 2025 14:01 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции на дорогах принимаются меры безопасности в связи с пожаром, возникшим в торговом центре «Сядяряк» в Баку.

Как сообщили Trend в Главном управлении государственной дорожной полиции, что из-за пожара, вспыхнувшего в торговом центр, на дорогах вблизи этого района возросла интенсивность движения.

"Выехавшие на место происшествия сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения и принимают необходимые меры по предотвращению заторов", - говорится в сообщении.

