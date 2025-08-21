Строительство городского стадиона в Гяндже завершено на 95 процентов

ГЯНДЖА /Trend/ - Строительные работы на городском стадионе Гянджи близятся к завершению - объект готов на 95 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сообщил начальник Управления материально-технического обеспечения Министерства молодежи и спорта Эльмир Мехтиев.

По его словам, ранее площадь стадиона составляла 8,7 гектара, сейчас же территория расширена до более чем 12 гектаров.

"Обеспечен безопасный вход и выход как для болельщиков, так и для футболистов. Здание выполнено в современном стиле, что придает особую привлекательность общему облику города Гянджа", - отметил он.

Эльмир Мехтиев подчеркнул, что на стадионе предусмотрены места для более чем 13 300 зрителей, включая специальные зоны для людей с ограниченными возможностями.

"Стадион соответствует стандартам УЕФА 4-й категории. На высоком уровне оснащены системы освещения и звука, оборудован тренажерный зал, а также функционируют ресторан, кафе и билетные кассы", - добавил он.