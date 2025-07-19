Медиа-форум в Шуше станет важной платформой для диалога и обсуждений - участник из Южной Африки

ФИЗУЛИ /Trend/ - Форум в Шуше станет важной платформой для диалога и обсуждений.

Об этом Trend сказал генеральный директор южноафриканской еженедельной газеты Mail and Guardian (M&G) Тембиса Факуде накануне 3-го Шушинского Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

По его словам, форум обещает быть интересным событием, особенно учитывая участие журналистов и академиков из разных стран мира.

"Я с нетерпением жду начала форума, особенно на фоне нестабильной ситуации в мире - в сфере торговли и политики. Думаю, нас ждут интересные дискуссии и обмен мнениями", - сказал он.

Отметим, что в 3-м Шушинском Глобальном медиафоруме ожидается участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиа-структур, а также других организаций, связанных с данной сферой. Среди участников форума, помимо представителей зарубежных медиа, также представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия форум продолжит работу сессиями.

Форум продлится до 21 июля.