Страсти сицилийской деревни ожили в Баку - от любви до роковой развязки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, объединивший драматизм, темперамент и тонкую эмоциональность. Публике была представлена опера Пьетро Масканьи «Сельская честь» — шедевр итальянского оперного искусства, сообщает Trend Life.

Созданная Пьетро Масканьи опера "Сельская честь" считается одним из величайших произведений веризма - направления, стремившегося показать на сцене подлинные человеческие чувства и драму повседневной жизни. В центре сюжета - трагическая история любви, ревности и мести, разворачивающаяся в сицилийской деревне. Молодой Туридду, вернувшись из армии, обнаруживает, что его возлюбленная Лола вышла замуж за Альфио. Охваченный страстью и ревностью, он начинает отношения с Сантуццей, однако продолжает искать встреч с Лолой. Разоблачённая измена приводит к роковой развязке и дуэли, завершившейся гибелью Туридду.

Отметим, что за дирижёрским пультом был народный артист Азербайджана маэстро Ялчин Адигезалов. В спектакле приняли участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли и Государственная хоровая капелла Азербайджана, художественное мастерство которой вновь представила главный хормейстер, народная артистка Гюльбаджи Иманова.

Главные партии исполнили известные мастера и молодые таланты оперной сцены: Сельджан Фермор-Хескет - Сантуцца, народный артист Самир Джафаров - Туридду, Махир Тагизаде - Альфио, Гюнель Асадова - Лола, Вяфа Джафарова - Лючия.

Проникновенное исполнение хора и оркестра, а также эмоциональная глубина искусства солистов создали в зале особую атмосферу подлинного оперного драматизма. Публика тепло встретила артистов, сопровождая выступление продолжительными аплодисментами.

