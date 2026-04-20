Premium Bank вошел в список банков с наибольшим числом жалоб

БАКУ/Trend/ - Опубликован список банков Азербайджана с наибольшим количеством жалоб за март.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в отчетном месяце ОАО Premium Bank занял 4-е место среди банков с наибольшим числом жалоб.

С индексом 1,73 банк оказался на соответствующей позиции по среднему индексу жалоб.

Индекс рассчитывается на основе пропорциональности жалоб, поступивших в Центральный банк Азербайджана по вопросам обслуживания клиентов, с учетом объема и охвата финансовых услуг, предоставляемых банком.

Отметим, что Premium Bank был создан в 1993 году под названием AZAL Bank, в 2008 году изменил название на Silk Way Bank, а в 2018 году провел ребрендинг.

Уставный капитал банка составляет 174 601 350 манатов. Законным представителем банка является Бахшалиев Фархад Адиль оглы.

Акционерами банка являются бывший президент ЗАО “Азербайджанские Авиалинии” (AZAL) Джахангир Аскеров с долей 84,46 процента, ООО “VIP Aviation Services” с долей 15,22 процента и Эльвира Ахмедова с долей 0,32 процента.