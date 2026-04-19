Азербайджан придаёт особое значение развитию отношений со странами Африканского континента

БАКУ /Trend/ - 18 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам общин Гвинеи-Бисау Жоау Бернарду Виейрой.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау, а также возможности взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной, туристической, энергетической и других сферах.

Была отмечена важность продолжения совместной деятельности по продвижению общих интересов в рамках многосторонних платформ, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Подчёркнута необходимость расширения экономических и торговых связей, обмена опытом в сфере освоения природных ресурсов, передачи знаний и практики по предоставлению государственных услуг, а также более активного использования стипендиальных программ и других возможностей в области образования и профессиональной подготовки.

Было отмечено, что Азербайджан придаёт особое значение дальнейшему развитию отношений со странами Африканского континента, в том числе с Гвинеей-Бисау.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.