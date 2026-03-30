Бакинская инициативная группа поддержала резолюцию ООН по трансатлантической работорговле

БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа (БИГ) распространила заявление в связи с «Резолюцией по трансатлантической работорговле», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 марта 2026 года.

«БИГ заявляет, что полностью поддерживает резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей ООН, признающую трансатлантическую работорговлю «одним из самых тяжких преступлений против человечества».

Считая поддержку борьбы народов, пострадавших от колониализма, за свободу одной из своих основных миссий, БИГ рассматривает принятие данной резолюции как важный шаг вперед на пути устранения колониальной дискриминации и исторической несправедливости, которые на протяжении веков затрагивали народы африканского происхождения.

Трансатлантическая работорговля, являясь одной из самых жестоких форм колониальной системы, превратила миллионы людей в рабов, а также лишила эти народы экономического, культурного и социального развития. Последствия этого тяжелого наследия ощущаются и по сей день.

БИГ рассматривает вопрос репараций не только как финансовую компенсацию, но и как неотъемлемую часть более широкого понимания справедливости, неоднократно поднимая вопросы официальных извинений, возвращения культурных ценностей, разграбленных в колониальный период, создания образовательных и благотворительных фондов, а также формирования международных механизмов, гарантирующих недопущение повторения подобных преступлений.

Наша организация последовательно поднимает вопросы несправедливости, с которыми сталкиваются народы африканского происхождения, на международных платформах и в этом контексте активно участвовала в декабре 2024 года и апреле 2025 года в 35-й сессии Рабочей группы по вопросам лиц африканского происхождения и 4-й сессии Постоянного форума лиц африканского происхождения, состоявшихся в штаб-квартире ООН. В ходе этих сессий БИГ вновь подняла вопросы устранения неоколониализма и защиты прав народов африканского происхождения на территориях, подвергшихся колониализму.

Также были опубликованы многочисленные отчеты о народах африканского происхождения, продолжающих жить в условиях колониального подчинения, а отчет о проделанной работе был представлен в Верховный комиссариат ООН по правам человека. Ссылка на БИГ в докладе генерального секретаря ООН подтверждает признание организации в качестве надежного международного партнера и ее важную роль как платформы для донесения до мира голоса народов, пострадавших от колониализма.

БИГ призывает государства-члены ООН реализовать положения данной резолюции на практике, углубить диалог по вопросам репараций и взять на себя конкретные обязательства в направлении восстановления исторической справедливости».