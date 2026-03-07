Совет министров иностранных дел ОТГ выступил с заявлением по ситуации на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств выступил с совместным заявлением относительно последних событий на Ближнем Востоке.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в заявлении говорится:

"7 марта 2026 года в Стамбуле состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), на котором были проведены подробные консультации по региональным и глобальным событиям, включая недавнюю эскалацию существующих вооруженных конфликтов и столкновений, которые привели к человеческим страданиям, гибели людей и масштабным гуманитарным проблемам в окружающих регионах.

Министры выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавней эскалации насилия на Ближнем Востоке и ее разрушительных последствий. Они осудили все действия, которые ставят под угрозу жизни невинных людей и подрывают стабильность в регионе.

Министры подчеркнули, что любая угроза безопасности государств-членов Договора о предотвращении терроризма вызывает озабоченность у всей Организации, и отметили недопустимость применения силы и важность соблюдения универсальных принципов, таких как суверенитет и территориальная целостность.

Министры решительно осудили нападения, совершенные с территории Исламской Республики Иран против Турецкой Республики и Нахчыванской Автономной Республики Азербайджан, в том числе против гражданских объектов.

Министры призвали избегать подобных безответственных действий, которые еще больше усугубляют региональную ситуацию и рискуют расширить географию напряженности.

В этом контексте министры выразили свою решительную поддержку суверенитету, территориальной целостности и безопасности Турецкой Республики и Азербайджанской Республики, а также подтвердили свою полную солидарность с народами и правительствами обеих стран.

Они подчеркнули, что стабильность на Ближнем Востоке имеет важное значение для прогресса и благополучия всего региона и его народов.

Министры подчеркнули важность мирного урегулирования конфликтов посредством диалога в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН.

Они подчеркнули решающее значение дипломатии и конструктивного диалога как единственно возможного пути к немедленной деэскалации, прекращению боевых действий и мирному урегулированию. Они призвали все стороны проявить максимальную сдержанность, вернуться за стол переговоров и вести добросовестные переговоры, направленные на разрешение всех разногласий мирными дипломатическими средствами.

Министры подчеркнули, что продолжение конфликтов представляет прямую угрозу региональному миру и безопасности.

Министры также подчеркнули глобальный характер кризиса. Они отметили, что затяжная нестабильность в этом стратегически важном регионе несет серьезные риски для международного мира и безопасности, включая потенциальные сбои на мировых энергетических рынках, торговых путях, в сфере продовольственной безопасности и миграционных потоках, что может иметь последствия за пределами региона.

Они также подтвердили свою приверженность справедливому, прочному и всеобъемлющему решению палестинского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с соответствующими резолюциями ООН, а также сотрудничеству в рамках международных платформ, направленных на поиск такого справедливого и прочного решения и облегчение гуманитарных страданий, с которыми сталкивается палестинский народ, особенно в секторе Газа.

Министры подтвердили свою непоколебимую приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и международному праву, а также выразили готовность ОТГ поддержать все подлинные международные усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе.

Министры договорились держать этот вопрос под контролем и продолжать тесную координацию в рамках ОТГ по этому и другим связанным с ним вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министры выразили твердую приверженность миру, диалогу и стабильности".