Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Джейхуна Байрамова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
Министр был принят во дворце Долмабахче в кулуарах неофициального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
В ходе встречи была подчеркнута важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Кроме того, обсуждались текущие региональные проблемы безопасности.