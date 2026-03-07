Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Джейхуна Байрамова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Министр был принят во дворце Долмабахче в кулуарах неофициального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

В ходе встречи была подчеркнута важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Кроме того, обсуждались текущие региональные проблемы безопасности.