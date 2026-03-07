Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Джейхуна Байрамова (ФОТО)

Политика Материалы 7 марта 2026 21:09 (UTC +04:00)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Джейхуна Байрамова (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Министр был принят во дворце Долмабахче в кулуарах неофициального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

В ходе встречи была подчеркнута важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Кроме того, обсуждались текущие региональные проблемы безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Джейхуна Байрамова (ФОТО)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Джейхуна Байрамова (ФОТО)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Джейхуна Байрамова (ФОТО)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Джейхуна Байрамова (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости