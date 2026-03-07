Высоко ценим заявление США, осуждающее атаки иранских беспилотников - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы высоко ценим заявление Государственного департамента Соединенных Штатов, в котором осуждаются атаки беспилотников Ирана на территорию Азербайджанской Республики и выражается солидарность со страной.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению Государственного департамента Соединенных Штатов относительно атак беспилотников Ирана.

"Этим заявлением американская сторона продемонстрировала всему миру свою поддержку своим партнерам. Позиция, выраженная Соединенными Штатами, полностью соответствует букве и духу Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки, подписанной 10 февраля этого года.

В столь напряженный период многие страны продемонстрировали свою поддержку и солидарность с Азербайджаном. Мы благодарны каждой из них. Очевидно, что поддержка, оказанная Соединенными Штатами, самой могущественной страной в мире, имеет особое значение. Мы выражаем нашу признательность Соединенным Штатам за продемонстрированную принципиальную позицию", - говорится в комментарии.