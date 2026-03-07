Азербайджан привержен установлению прочного мира на Южном Кавказе - Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на неофициальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В своем выступлении министр Байрамов подчеркнул возрастающую важность солидарности, координации и стратегического видения между двумя странами в условиях растущей геополитической напряженности и глобальной неопределенности.

Он подчеркнул значительный прогресс, достигнутый ОТГ в укреплении политического диалога, расширении экономического партнерства и развитии региональной взаимосвязи в тюркском мире.

Министр выразил беспокойство по поводу обострения ситуации в сфере безопасности, включая недавние военные события на Ближнем Востоке, и решительно осудил ракетный обстрел территории Турции, а также атаки иранских беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Также была подтверждена принципиальная поддержка Азербайджаном справедливого и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе международного права и принципа "двух государств".

Министр также затронул азербайджано-армянский мирный процесс, подтвердив приверженность Азербайджана нормализации отношений и установлению прочного мира на Южном Кавказе после Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, а также подтвердил необходимость устранения территориальных претензий к Азербайджану, которые остаются закрепленными в конституции Армении, для полной нормализации отношений и достижения устойчивого мира.

Министр обозначил приоритеты Азербайджана в качестве председателя ОТГ, включая укрепление институционального потенциала, продвижение формата ОТГ+ для сотрудничества с внешними партнерами, а также продвижение предстоящих инициатив и мероприятий, таких как Вторая встреча премьер-министров/вице-президентов стран-членов ОТГ, 100-летие исторического Первого тюркологического конгресса и др., направленных на углубление сотрудничества в тюркском мире.