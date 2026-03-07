В Турции призвали общественность не распространять дезинформацию о турецко-азербайджанских отношениях

БАКУ /Trend/ - В последние дни в связи с событиями, происходящими в регионе, наблюдается распространение чрезмерной критики, дезинформации и провокационных сообщений, направленных против турецко-азербайджанских отношений и Азербайджана, особенно в социальных сетях.

Как передает Trend, об этом сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

Сообщается, что Турция и Азербайджан, тесно связанные нерушимыми историческими узами и общими ценностями, успешно преодолели множество трудностей не только сегодня, но и в прошлом.

Было отмечено, что двусторонние отношения, продвигаемые на уровне руководства Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, развиваются на всех уровнях под девизом «Одна нация, два государства».

"Просьба к общественности проявлять большую чуткость к чрезмерным заявлениям, дезинформации и черной пропаганде, которые могут нанести вред этому братству, а также учитывать заявления турецких и азербайджанских официальных лиц касательно важным вопросов", - говорится в сообщении.