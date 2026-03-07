США решительно осуждают атаку иранских дронов на Азербайджан — Госдепартамент

БАКУ /Trend/ - США решительно осуждают неспровоцированную атаку дронов, совершённую Ираном против Азербайджана 5 марта.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"США решительно осуждают неспровоцированную атаку дронов, совершенную 5 марта иранским режимом против Азербайджанской Республики с целью нанесения ударов по международному аэропорту Нахчывана и детской школе, в результате которой пострадали мирные жители и был нанесен ущерб важнейшей гражданской инфраструктуре. Эти удары являются вопиющим нарушением суверенитета Азербайджана и ненужной эскалацией иранской агрессии. Соединенные Штаты выражают полную солидарность с Азербайджаном в борьбе против этих угроз. Нападения на территорию наших партнеров в регионе неприемлемы и будут встречены решительной поддержкой США в отношении этих партнеров», — говорится в заявлении.

Отметим, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской Армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий.

Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.