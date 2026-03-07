Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Израиль

Израиль сообщил об ударе по самолётам КСИР в аэропорту Тегерана

Израиль Материалы 7 марта 2026 18:21 (UTC +04:00)
Израиль сообщил об ударе по самолётам КСИР в аэропорту Тегерана
Фото: ВВС Израиля / X

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ВВС Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесли удар по международному аэропорту Аэропорт Мехрабад в Тегеране.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Согласно информации, в ходе операции было уничтожено 16 самолётов подразделения «Аль-Кудс» Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Сообщается, что аэропорт использовался как центр поставок оружия и денег союзникам Иран в регионе. В израильской армии сообщили, что самолеты применялись для переброски оружия организации Хезболлах в Ливан. Также были поражены несколько истребителей иранских ВВС.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости